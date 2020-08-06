Nişanın ardından 16 kişide koronavirüs görüldü, köy karantinaya alındı 



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy, nişan töreninin ardından16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy'ün karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurban Bayramı´nda İstanbul´dan köye ailesini ziyarete gelen bir kişinin ailesine virüsü bulaştırdığı, ailesinin ise nişana katılarak virüsü yaydığı öğrenildi. Köy gece saatlerinden itibaren karantinaya alınırken, jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı. Köye çıkan alternatif yollar ise iş makineleriyle kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2020-08-06 11:27:58



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