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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın denizden de turizme açılacak

DHA

Bartın denizden de turizme açılacak


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya yabancı turistlerin deniz yoluyla ulaşımını sağlamak için 1 yıl önce yolcu limanında belediye tarafından başlatılan çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra´mız yaz sezonunda ciddi turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçemiz, bundan sonra artık deniz ulaşımıyla özellikle yabancı turistlerin geleceği bir yer haline gelecektir" dedi.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan Amasra'da kruvazör turizminin gelişmesi için yapılan yolcu iskelesinin çalışmaları sürüyor. 2013 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra Belediyesi´ne devrilen limanda büyük yolcu gemilerinin yanaşması için belediye tarafından 1 yıldır yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 220 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolcu iskelesine kamera sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, ofislerin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Uluslararası kurallara göre liman bölgesinde devam eden renk boyama işlemleri önümüzdeki günlerde tamamlanarak, ilk yolcu gemisinin temmuz ayında Amasra´ya gelmesi planlanıyor. Amasra Belediyesi tarafından işletilecek yolcu limanı uluslararası güvenli liman statüsünü kazandıktan sonra faaliyete başlayacak. Liman içerisinde liman işletme, gümrük, polis noktası ve turistlerin ihtiyaçlarını giderecek binaların yapımı hazır hale getirildi.
'GELECEK YIL YAZ AYLARINDA GEMİLER GELECEK'
Yolcu limanındaki çalışmaların yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Burası gümrüklü yolcu iskelesi olarak tanımlanmış alandır. Amasra Belediyesi olarak buraya 1 yıldır ciddi yatırım yaparak, yolcu limanımızın yüzde 90´lık kısmı tamamlanmış durumdadır. Şimdi ise uluslararası güvenlik belgesi ve liman işletme süreci tamamlandıktan sonra önümüzdeki yaz aylarında kruvazör gemilerini ağırlamaya başlayacağız. Şu anda 2021 yaz ayı için 3 yolcu turist gemimiz limanımıza gelerek, Amasra´yı gezme imkanı bulacak" dedi.
'AMASRA LİMANI ANADOLU´YA DENİZDEN AÇILAN KAPI OLACAK'
Limanın sadece Amasra değil, bölgeye katkı sunacağını ifade eden Çakır, "Karadeniz Bölgesi´nde Sinop´tan sonra güvenlik liman anlamanda bizde ikincisi olarak uğrak noktası olacağız. Hem de Anadolu´ya açılan en yakın kapılardan biri olmayı hedefliyoruz. Amasra´mız yaz sezonunda ciddi turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçemiz, bundan sonra artık deniz ulaşımıyla özellikle yabancı turistlerin geleceği bir yer haline gelecektir. Sadece Amasra değil, bölgenin turistik potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2020-12-12 08:00:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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