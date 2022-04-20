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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkent EDAŞ Bartın’ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

İHA

Başkent EDAŞ Bartın’ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Bartın’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Bartın’da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Bartın’da hizmet verdiği bin 486 trafo ve 7 bin 284 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Bartın için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus’ta 475 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölge 13 trafo merkezini de elden geçirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin Bartın’da bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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