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Bartın İmsakiye 2023: Bartın iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 30 günü kapsayan İmsakiye takvimi paylaşıldı. Böylece, Bartın İmsakiye 2023 takvimi de belirlendi. Bu sene 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlar "ilk sahura ne zaman kalkılacak, iftar vakti ne zaman, akşam ezanı kaçta okunuyor?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, Bartın İmsakiye takvimi 2023...

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  • Bartın İmsakiye Takvimi 2023| Bartın iftar ve sahur saatleri açıklandı! Bartın'da ilk sahur ne zaman yapılacak?

    İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2023 yılı için Bartın başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan 2023 İmsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Bartın İmsakiye takvimi ile beraber, Bartın sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Müslümanlar, 22 Mart Çarşamba'yı, 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gecede ilk kez sahura kalkacak. Peki, Bartın'da ilk sahur vakti ve ilk iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Bartın İmsakiye takvimi 2023 ile Bartın sahur vakti ve iftar vakti...

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  • Bartın İmsakiye Takvimi 2023| Bartın iftar ve sahur saatleri açıklandı! Bartın'da ilk sahur ne zaman yapılacak?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor. 
  • Bartın İmsakiye Takvimi 2023| Bartın iftar ve sahur saatleri açıklandı! Bartın'da ilk sahur ne zaman yapılacak?

    2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
  • Bartın İmsakiye Takvimi 2023| Bartın iftar ve sahur saatleri açıklandı! Bartın'da ilk sahur ne zaman yapılacak?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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