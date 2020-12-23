Bartuğ Elmaz: Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelen ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamayan Bartuğ, müsabakanın 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram da bu sezon ilk kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

İlk maç heyecanı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “9 sene önce Florya’dan içeri girdiğimde hayalim bu formayı uzun yıllar gururla taşımaktı. Bugün ilki nasip oldu. Bana bu duyguyu yaşattığı için başta Fatih Hocama, yardımcı hocalarıma, akademide üzerimde emeği olan hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim. İyiki Galatasaraylıyım” ifadelerini kullandı.