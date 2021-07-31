Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte başa baş kelimesinin yazılış şekli...

BAŞA BAŞ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "başa baş" kelimesi ayrı yazılıyor.

BAŞA BAŞ NE DEMEK?

1. zarf Eşit durumda, dengeli olarak.

2. zarf Birine üstünlük sağlamadan:

Bu iki güreşçi başa baş güreştiler.