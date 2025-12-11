Başak Karahan, hamile olduğunu açıkladı
Geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenen sosyal medya fenomeni Başak Karahan, hamile olduğunu duyurarak; "Artık üç kişiyiz" sözleriyle sevincini paylaştı
Giriş: 11.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:23
Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, 9 Haziran’da beş yıllık birlikteliğini nikâhla taçlandırdığı Halil Ünlü ile evlendi.
Karahan, kısa süre sonra bu kez sevenlerini heyecanlandıran bir haber paylaştı.
Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu şu sözlerle paylaştı; "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz"
