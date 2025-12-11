Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Başak Karahan, hamile olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Başak Karahan, hamile olduğunu açıkladı

        Geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenen sosyal medya fenomeni Başak Karahan, hamile olduğunu duyurarak; "Artık üç kişiyiz" sözleriyle sevincini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamile olduğunu açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, 9 Haziran’da beş yıllık birlikteliğini nikâhla taçlandırdığı Halil Ünlü ile evlendi.

        Karahan, kısa süre sonra bu kez sevenlerini heyecanlandıran bir haber paylaştı.

        Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu şu sözlerle paylaştı; "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Başak Karahan
        #Halil Ünlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı