Başak Karahan, hamile olduğunu açıkladı

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, 9 Haziran’da beş yıllık birlikteliğini nikâhla taçlandırdığı Halil Ünlü ile evlendi.

Karahan, kısa süre sonra bu kez sevenlerini heyecanlandıran bir haber paylaştı.

Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu şu sözlerle paylaştı; "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz"