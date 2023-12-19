Başakşehir: 3- Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rams Başakşehir evinde EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayan mücadelede iki takım da dengeli bir görüntü sergilerken, gol perdesini deplasman ekibi açtı.

Gol sonrası ataklarını artıran Rams Başakşehir'de Krzysztof Piatek ceza sahası içerisinde yerde kalırken takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Polonyalı golcü hata yapmazken 45. dakikada takımına eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor'un skorer ismi Samu Saiz ceza sahası dışında buluştuğu topu harika bir şekilde taşırken, mükemmel bir vuruşla Volkan Babacan'ı mağlup etti ve takımın 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya golün de moraliyle etkili bir başlangıç yapan Rams Başakşehir bir penaltı daha kazanırken, ilk golün de sahibi Piatek yeniden topun başına geçti ve attığı gol ile skoru 2-1 yaptı. Bu gol ile birlikte Piatek ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Üste üste goller ile temposu yükselen maçta iki takım da kanatlardan ataklar yaparken, 62. dakikada Rams Başakşehir'de bu sefer de sahneye Dimitris Pelkas çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Maçta başka gol sesi çıkmazken bu sezon ligde ilk defa üst üste ikinci maçını kazanan Rams Başakşehir puanını 18'e yükseltti. EMS Yapı Sivasspor ise 18 puanda kaldı.