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Başakşehir - BB Erzurumspor CANLI YAYIN

Başakşehir - BB Erzurumspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 17. haftasında 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, yeni hocası Mesut Bakkal yönetiminde 2 maçta 4 puan toplayan BB Erzurumspor'u konuk ediyor

Başakşehir - BB Erzurumspor CANLI YAYIN! Başakşehir Erzurumspor maçı kaç kaç?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

STAT: Fatih Terim
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Berkay, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Chadli, Gulbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Saral

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçından sonra aldığı cezadan ötürü kulübede yer alamayacak. Buruk'un 5 maçlık cezası dün 3 maça inerken bu karşılaşmaya cezası bitecek.

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