Süper Lig'de 30. hafta heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Başakşehir Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Beşiktaş maçı 12 Mart Cuma günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksıc, Berkay, Giuliano, Crivelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

