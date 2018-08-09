UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında Burnley'i konuk ediyor...

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - BURNLEY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Fatih Terim

SAAT: 21:00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Srdjan Jovanovic

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BURNLEY: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Walters, Gudmundsson

TEKNİK DİREKTÖR: Sean Dyche

5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Sean Dyche

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor. Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

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