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        Başakşehir, City Football Group ile sözleşme imzaladı

        Başakşehir Futbol Kulübü, Manchester City, Girona, New York City gibi kulüpleri bünyesinde barındıran City Football Group ile iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:56
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        Başakşehir'den tarihi anlaşma!
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        Başakşehir, City Football Group ile iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

        İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

        "City Football Group (CFG) ve İstanbul Başakşehir FK (IBFK) futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladılar.

        Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK'ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak.

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        Bunun karşılığında CFG, hırslı bir futbol ülkesi ve yetenek havuzu geniş olan Türkiye'de bilgi birikimini arttıracak ve ilişkiler geliştirecek.

        Bu anlaşma aynı zamanda, CFG'ye, gelişen futbol alanlarında ortak vizyona sahip bir kulüp ile iş birliği yapma fırsatı da sağlayacak.

        City Football Group Yönetici Direktör'ü Brian Marwood anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

        "İstanbul Başakşehir ile bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan ötürü çok mutluyuz. City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz ve Türkiye'de futbolun büyümesini desteklemek için İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ iş birliği anlaşmasından ötürü gururlu olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti.

        "Türk futbolunda genç yaşına rağmen bir çok ilki başarmış İstanbul Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem Türk futbolu adına tarihi bir adım attı ve bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, Dünya'nın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. İstanbul Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

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        City Football Group CEO'su Ferran Soriano da anlaşmadan heyecan duyduğunu belirterek ekledi:

        "Türkiye tutkulu bir futbol ülkesi ve biz stratejik futbol projelerinde İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye'de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz."

        City Football Group Hakkında

        City Football Group CFG ailesi bünyesinde 5 kıtada 13 futbol kulübüyle Dünya'nın önde gelen futbol kulüpleri sahibi ve işletmecisidir.

        Mayıs 2013'te kurulan CFG yaklaşımı, her kulübün taraftarları ve topluluğu için özgün kalmasını, eğlendiren bir futbol oynamasını ve Dünya'nın en iyi uzmanlığını saha içinde ve saha dışında uygulayan küresel bir organizasyonun parçası olmanın avantajlarından faydalanmasını sağlar.

        CFG, yetenek geliştirme, taraftar deneyimi, spor ve eğlence, ticari fırsatlar ve topluma fayda sağlama konularında tutarlı bir temel yaklaşıma öncülük ediyor ve sunuyor. 400'den fazla ortak kuruluş CFG modelinin merkezinde yer alıyor ve futbolun geleceğini olumlu yönde şekillendirme taahhüdünde bulunuyor.

        4000'den fazla sporcu grubun bir parçası ve Dünya çapında 1 milyardan fazla takipçi CFG kulüplerini destekliyor ve onlarla bağ kuruyor.

        Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK, ESTAC, Palermo FC, Bahia ve partner kulüp Bolívar, City Football Group bünyesinde yer almaktadır.

        CFG'nin çoğunluk hissesi tamamen Majesteleri Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan Newton Investment and Development LLC'ye aittir ve önemli bir azınlık hissesi ABD merkezli küresel teknoloji yatırım şirketi Silver Lake'e (%18,16) aittir.

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