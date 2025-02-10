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        Haberler Spor Transfer Başakşehir'de ayrılık: Davidson - Futbol Haberleri

        Başakşehir'de ayrılık: Davidson

        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin ekibi Qingdao West'e transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:24
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        Başakşehir'de ayrılık: Davidson
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        RAMS Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin'in Qingdao West FC takımına transfer olduğunu duyurdu.

        Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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