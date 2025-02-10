Başakşehir'de ayrılık: Davidson

RAMS Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin'in Qingdao West FC takımına transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.