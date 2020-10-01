Başakşehir'den Devler Ligi yorumu

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (Fransa),Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak. Kulübün CEO'su Mustafa Eröğüt de kura değerlendirmesinde bulundu. Eröğüt'ün açıklamaları şöyle:

"Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yok. Bize de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak"

"Biz izlerken Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye'ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye'ye getirmek mutlu ederdi"

"Bu bizim ilk Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılışımız. Biz altı senelik bir kulübüz. Hep basamakları tek tek çıkıyoruz. İlk seneden büyük hedefler koymak gerçekçi olmaz. Biz şubat ayında Avrupa kupalarında devam etmek istiyoruz."