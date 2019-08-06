Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Medipol Başakşehir bir yandan da altyapısını güçlendiriyor. Turuncu-lacivertliler son olarak 4 futbolcuyu, akademisine transfer ettiklerini açıkladı.
Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ajax forması giyen 2002 doğumlu defans Nuri Emre Akşit, Bursaspor’da yetişen 2001 doğumlu orta saha Abdülkadir Çelik ve Ci Group Bucaspor’dan 2003 doğumlu forvet Efecan Barlık ile 2004 doğumlu kaleci Berkin Özgür altyapımıza transfer edildi. İmza töreninde Akademi Direktörümüz Nedim Yiğit yer aldı."
Diğer yandan turuncu-lacivertli ekip tarafından genç futbolcularına başarılar dileğinde bulunuldu.
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