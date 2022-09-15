STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Guillermo Cuadra Fernandez
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8,5
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka
FIORENTINA: Gollini, Venuti, Martinez, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Fiorentina takımını konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.
İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.
48. RANDEVU
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 43 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 55 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.
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