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Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray geride kalan 12 müsabakada topladığı 24 puanla 4. sırada bulunuyor. Başakşehir ise çıktığı 12 maçta topladığı 24 puan ile 2. sırada yer alıyor. Peki Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında, Dünya Kupası öncesi son maçta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Peki Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    GALATASARAY'DA TEK EKSİK

    Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak.

    Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BIGLIA VE MAHMUT ŞÜPHELİ

    Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.

    Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

    MUSLERA

     
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SACHA BOEY
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    NELSSON
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ABDÜLKERİM BARDAKCI
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EMRE TAŞDEMİR
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    TORREIRA
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    OLIVEIRA
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MERTENS
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BARIŞ ALPER YILMAZ
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    RASHICA
  • Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ICARDI

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