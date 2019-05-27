Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başakşehir'in şampiyonluk hedefi bu yıl da tutmadı

AA

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2. sırada tamamladı

Medipol Başakşehir

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, 22 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği averajla Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, aynı puanla girdiği (66) 33. haftada sarı-kırmızılılara 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını yitirdi.

SON İKİ SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de attığı gol sayısı bakımından son iki sezonun gerisinde kaldı.

2017-2018 sezonunu 62, 2016-2017'yi de 63 golle tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 49 gol kaydetti.

Bu sezon 19 galibiyet elde eden Abdullah Avcı'nın takımı, 10 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

ÜST ÜSTE 5. SEZONUNDA DA AVRUPA KUPALARINDA

Ligi ikinci sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak.

Son 5 sezonda üst sıralara oynayarak istikrarlı çizgisini sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi, üst üste 5. sezonunda da Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, ön eleme turlarını geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

TÜRKİYE KUPASI'NA ERKEN VEDA

İstanbul ekibi, geçen yıl olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon da son 16 turunda veda etti.

Medipol Başakşehir, 5. turda Adana Demirspor'u eledi. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Hatayspor ile eşleşen Abdullah Avcı'nın takımı, ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasına karşın rövanşı 4-1 kaybetti ve kupadan elendi.

40 MAÇTA, 7 YENİLGİ

Medipol Başakşehir, bu sezon 40 resmi maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç oynayan turuncu-lacivertliler, 7 yenilgi aldı.

Ligi 5 mağlubiyetle kapatan turuncu-lacivertliler, şampiyon Galatasaray ile aynı sayıda yenilgi yaşadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALAMADI

2018-2019'da UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynayan Medipol Başakşehir, grup aşamasına kalmayı başaramadı.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley ile eşleşti. İstanbul'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

Medipol Başakşehir, deplasmanda iyi bir futbol ortaya koyup, net fırsatlar yakalasa da rakibine 1-0 kaybetti ve Avrupa defterini erken kapattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Dzeko ve Fenerbahçe iddiası!
FUTBOLDzeko ve Fenerbahçe iddiası!
Fenerbahçe'nin izlediği futbolcular! (Transfer haberleri) Son dakika FB haberleri
FUTBOLFenerbahçe'nin izlediği futbolcular!
Aziz Yıldırım aylar sonra konuştu!
FUTBOLAziz Yıldırım aylar sonra konuştu!
Son Dakika: Diagne gidiyor, dünya yıldızı geliyor! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
FUTBOLDiagne giderse yerine dünya yıldızı!
Martin Linnes: "Terim, 'İstersek şampiyon olabiliriz' dedi"
FUTBOL"Terim, 'İstersek şampiyon olabiliriz' dedi"
Şenol Güneş: Yabancı sayısı çok fazla
FUTBOL"Yabancı sayısı çok fazla"
Fatih Terim'den Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği'ne flaş göndermeler, transfer açıklaması!
FUTBOLFatih Terim'den flaş göndermeler!
Diagne şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Açıkladı
FUTBOLDiagne'den kutlama açıklaması!
SON DAKİKA! Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOLHasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi!
Son Dakika Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması
FUTBOLBaşakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X