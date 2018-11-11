Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir, 4 hafta sonra kalesinde gol görürken turuncu lacivertli takımın en büyük silahı olan duran top organizasyonu ÇaykurRizespor maçında da kilidi açan en önemli faktör oldu.

DURAN TOPLARDA FARK YARATTI

Süper Lig'in lideri olan Medipol Başakşehir, attığı 17'in golün 5'ini duran toplardan kazandı. Ligin 12'nci haftasında zor günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşma planları yapan Çaykur Rizespor maçında bir duran top organizasyonuyla çözen Başakşehir, maçın 52'nci dakikasında Bosnalı futbolcusu Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Manuel da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 11'inci haftasında şampiyonluk yolundaki önemli rakibi Beşiktaş'ı da maçın 18'inci dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın asisti, Alexandru Epureanu'nun golüyle 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sezonun açılış maçında ağırladığı Trabzonspor mücadelesinde de ilk gol bir korner vuruşundan geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında korner vuruşunda topun başında yine Visca geçti ve yaptığı ortayı Da Costa ağlara gönderdi. Maçın son anlarında ise Emmanuel Adebayor'un golü skoru tayin etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında yaşadığı tek mağlubiyeti 2-1'lik skorla Kasımpaşa karşında alan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, tek golünü yine bir duran top organizasyonundan kaydetti. Mücadelenin 85'inci dakikasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topu Adebayor, kale içine gönderdi İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni takımın tek golünü kaydetti.

Bir sonraki hafta da kendi sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 3 golle mağlup eden Başakşehir, 90'ıncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı korner atışında Da Costa'nın golüyle mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

ŞİFRE; "VİSCA, MERT, DA COSTA"

Ligde yoluna emin adımlarla devam eden Başakşehir'de özellikle 3 isim göze çarpmakta. 12 maçta 7 asisti ve 3 golü bulunan Visca, takımın hücum silahı konumunda. Geçen sezonu 9 gol 16 asistle tamamlayan Bosnalı futbolcu, bu sezon da takımının hücumdaki en değerli ismi.

Avrupa'nın en az gol yiyen ekiplerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çeken İstanbul ekibi, 12 maçta sadece 5 golü kalesinde gördü. Ligde 4 maç aradan sonra kalesinde 4 gol gören Başakşehir'de Mert Günok, 12 maçın 8'inde kalesini gole kapadı.

Takımının hem defansif hem de ofansif gücüne katkı sağlayan Manuel da Costa, ligde 3 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle duran top organizasyonlarında defanstaki partneri Alexandru Epureanu ile birlikte sürekli rakip ceza sahasında pozisyon kovalayan tecrübeli isim 2013-2014 sezonunda kariyer rekoru kırdığı Sivasspor'daki performansını da geçmek istiyor.

Öte yandan milli takım arası nedeniyle 3 gün izin yapacak olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.

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