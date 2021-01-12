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Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi

SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişme! Spor haberleri
DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

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