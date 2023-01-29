Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Başakşehir, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 43'te Berkay Özcan ile 64'te Deniz Türüç (pen.) kaydetti.
Son 7 maçında 5. galibiyetini alan Emre Belözoğlu'nun ekibi, bu sonuçla puanını 40'a çıkarıp maç fazlassıyla 3. sıraya tırmandı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve son 3 maçını kaybeden 8. sıradaki Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 85 Mesut Özil), Aleksic (Dk. 77 Biglia), Berkay Özcan (Dk. 90+3 Caiçara), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Okaka (Dk. 85 Keny)
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Soner Dikmen, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Cebrail Karayel, Michalak (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Endri Çekici (Dk. 65 Pavicic), Bytqi (Dk. 65 Muric), Diouf (Dk. 66 Ikpeazu)
Goller: Dk. 43 Berkay Özcan, Dk. 64 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
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