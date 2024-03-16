Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına negatif ayrımcılık yapılmamalı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2-1 mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım" ifadelerini kullandı.

"BİZE KARŞI ÜVEY EVLAT MUAMELESİ VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü’nün geçmiş haftalarda Eryaman Stadı’nda müsabakalara tek takım olarak çıktığını ve Gençlerbirliği’nin maçlarını Aktepe Stadı’nda oynadığını belirterek, "Başakşehir gelince veya Anadolu takımları oynayınca maalesef üvey evlat muamelesine devam ediliyor. Dün Gençlerbirliği burada bir maç oynuyor. Tahminimce tabii Keçiören’de oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar almadılar. Onlar da burada oynamak istediler. Buna da hak veriyorum. Ama burası ülkenin başkenti. İki tane genç jenerasyon hoca, oynamak isteyen, geriden oyun kurmak isteyen, topa sahip olmak isteyen taraf var. Hocanın da mantalitesinde pas oyunu var ama neyle kıyaslayacağız, genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz? Bizden istenilenle, bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım. Yani tamam büyük takımlarımız çok değerli bizim için, onların maçlarında neden iptal oluyor, saha başka tarafa alınıyor da bizim maçımız burada 2 gün üst üste 2 maç oynamak zorunda bırakılıyor" diye konuştu.