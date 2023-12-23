Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu vatan için canını veren askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Atan, ardından karşılaşmayı değerlendirerek, "3-4 haftadır yaptığımız presle agresif olmak istedik ama orada rakipten bir cevap geldi. Bakasetas, stoper ile bek arasına konumlanarak bizim oyunumuzu zorlaştırdı. Bu yüzden ilk yarıdaki baskımız yanlıştı. İyi durduk, yine çok fazla pozisyon vermedik. Çalıştığımız bir gol attık. İkinci yarı baskıyı değiştirdik. Bire bir baskıya döndük. Etkili baskı yaptık. Oyun bize geldi aslında pozisyonları değerlendiremedik. Oyunun hakkı bence beraberlikti" ifadelerini kullandı.