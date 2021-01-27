Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20.45
YAYIN: A Spor
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, J. Fernandes, Aleksic, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.
Trabzonspor'da ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
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