Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu söylemi de işte bu özelliğinden gelir.

Elbette her öğretmenin fark yarattığını söylemek zor ancak her kişinin hayatında derin iz bırakan bir öğretmeni olmuştur. Meslek seçiminde, hayata bakışında veya karakteri üzerinde, aradan yıllar geçse de unutulmayacak bir yer edinmişlerdir.

Başarılı öğretmenlik, henüz çocuk zihninde yer edinecek unutulmaz deneyimleri bırakabilmektir. Bunu yapabilmek için de sınırların dışına çıkan bir anlayışla mesleğini yapan öğretmenler olabilmek gerekir.

Öğretmenleri birbirinden ayıran da işte bu farklılıklardır. Öğrenciye ve onun zihninin içine ulaşabilmek, iletişim kurabilmek için değişimi öğretmenliğinin bir parçası haline getirebilmektir.

Başarılı öğretmenlerin farklı yaptığı 25 şey

1- Net hedefler edinirler

Doğru yolda gittiğimizi nasıl anlarız? Yol işaretleri, haritalar, navigasyon gibi bilgi kaynaklarına bakarız. Eğitimde de bu bilgi kaynakları öğrencilerdir. Plan yapmak navigasyona bakmaktır ve planlar sanıldığı gibi yaratıcılıktan uzaklaşmak anlamına gelmez. Aksine, planlar sayesinde yaratıcılığın nerede devreye girebileceğine dair bir çerçeve oluşur.

2- Amaçları vardır

Hayat her zaman kolay olmaz, öğretmenlik ne kadar kutsal bir meslek olsa da dersler bazen çok zor geçebilir. Sorunlarla karşılaştığımızda onlarla başa çıkabilmenin yolu amaçlarımızı hatırlamaktır. Başarılı öğretmenler de amaçlarını hatırlayarak zorlukların altından kalkabilirler.

3- Geri bildirim almaya ihtiyaç duymazlar

Bir sınıf dolusu çocuğa yeni bilgiler öğretmenin en zor tarafı bunun işe yarayıp yaramadığını o an görmenin mümkün olmamasıdır. Muhtemelen öğrencileri bile yıllar geçtikten sonra o bilginin değerini anlarlar ki öğretmenlerin çok azı bu değerin anlaşıldığını görme şansına sahip olabilir. Bu durum da öğretmenliği zorlaştıran en önemli unsurdur, öğretmeni tüketebilir ve hayal kırıklığına neden olabilir. Oysa öğretmenlik bahçecilik gibidir, tohumların nasıl çiçekler açacaklarını görmek için zamana ihtiyaç vardır, bu süreçte ise sürekli emek vermeye devam etmek gerekir.

4- Öğrencilerini ne zaman dinleyip ne zaman görmezden geleceklerini bilirler

Öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim çok önemlidir. Sürekli öğrencilerini dinleyen öğretmenler başarısız olurlar, hiç dinlemeyenler de öyle. Aradaki dengeyi kurabilmek ve ne zaman “ben öğretmenim, büyük resmi görüyorum” diyeceğini bilebilmek başarının yolunu açar.

5- Olumlu tutuma sahiptirler

Negatif enerji, başarısızlık korkusunun gelişip büyümesi için zemin yaratır. Oysa sınıf içinde neşeli, canlı, enerjik ve pozitif olmak, anlık endişe ve korkularla başa çıkmaya yardımcı olur. Yaratıcılık ancak ve ancak pozitif bir ruh halinde ortaya çıkabilir ve uzun vadeli hedeflerden sapmamanın en isabetli yoludur.

6- Öğrencilerinin başarılı olmasını beklerler

Tıpkı anne babalar gibi, öğretmenler de öğrencilerinden başarı beklerler ve çocuklar gibi öğrenciler de kendilerine yol gösterecek büyüklere ihtiyaç duyarlar. Bu noktada başarıyı getiren faktör, başarısızlığın da normal olduğu bir dünya yaratabilmektir. Başarısız olabileceklerini bilmek, öğrencilerin sürekli yeniden denemelerini ve sonunda başarıya ulaşabileceklerini görmelerini sağlayan bir motivasyon yaratacaktır.

7- Mizah anlayışına sahiptirler

Espri ve mizah, zekanın bir göstergesidir. Mizahi bakış açısına sahip kişiler stresle daha kolay başa çıkarlar ve hayal kırıklığının sebep olduğu tahribatı daha çabuk tamir edebilirler. Ayrıca mizah, duruma farklı bir bakış açısından bakabilme yeteneğini beraberinde getirir. Öğretmenlik için bu özellikler fark yaratan detaylar haline gelir.

8- Övgüyü gerçek anlamıyla kullanırlar

Övgü, öğrenciyi daha fazlasını yapabilmek için ihtiyaç duyduğu cesareti verebilir. Ancak bir öğrenci kapasitesinin ancak yarısını göstererek başarıya ulaşıyorsa övgü faydadan çok zarar getirir. Öğretmenlerin öğrencilerini takdir etmeleri çok önemli olduğu kadar değerlidir de ve öğrenci bu övgüyü hak etmesi gerektiğini bilmelidir. Başarılı öğretmenler övgüyü akıllıca kullanarak öğrencilerinin kapasitelerinin üzerine çıkmalarını sağlayabilirler.

9- Risk almayı bilirler

“Biraz ileri gidebilenler, ne kadar ileri gidebileceklerini bilenlerdir” sözü son derece anlamlıdır. Başarılı olmanın yolu risk alabilmekten geçer. Yeni şeyler denerken, risk alırken başarısızlık ihtimalini asla göz ardı edemezsiniz ama öğrencilerinizin bu başarısızlıktan öğrenecekleri çok büyük bir ders vardır; nasıl başa çıktığınızı göreceklerdir. Öğretilen bilgilerin hepsinden değerli olan ise hayatın kendisidir.

10- Tutarlıdırlar

Tutarlı kelimesi kimi zaman statik kalmakla ve sıkışıklıkla karıştırılır. Oysa tutarlı olmak benzer durumlarda benzer tepkiler vermektir. Ruh halinin, stresin ya da pozitif enerjinin, davranışlarınızı değiştirmemesi, öğrencilerinizin size olan güvenini inşa edecektir. Elbette bundan kasıt inatçılık değil, modası geçmiş yöntemlere tutunmanın da tutarlılık olmadığı aşikardır.

11- Yansıtıcıdırlar

Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yöntemlerine adapte olabilmek, farklı fikirler üretmek ve daha ne kadar iyi anlatabileceklerini düşünmek için emek harcamaları gerekir. Bu emek ise öğrencilerde zayıflıkların nasıl giderilebileceğini ve nasıl kapasitelerinin üzerinde çıkabileceklerini görmelerini sağlayan bir yansıma yaratır.

12- Kendi akıl hocaları vardır

Öğretmen her şeyi bilemez, onların da kendi yol göstericileri, danıştıkları ustaları ve mentörleri vardır. Öğretmenlerin akıl hocaları kendilerinden büyük kişiler olmak zorunda değildir, sadece kendi göremediklerini görebilen kişiler olmaları yeterlidir. Danışmaktan ve yol sormaktan asla çekinmemek, farklı bakış açılarına açık olmayı sağlar.

13- Velilerle iletişim kurarlar

Çocukların öğrenme aşamasında öğretmenler kadar veliler de büyük rol oynar. Öğretmen olmak, velileri yönlendirmek kadar onların da kendisini nasıl yönlendireceklerini göstermeyi gerektirir. Henüz zihinsel gelişimi tamamlanmamış çocukları bekleyen çok sayıda çatlak vardır ve bunlardan kaçınmanın yolu da aile ile öğretmenin birlikte örecekleri koruma ağıdır.

14- İşlerini severler

Öğretmenlerin meslek seçimlerini isabetli yapmaları, diğer mesleklere kıyasla ciddi derecede önemlidir. Matematik öğretmeni eğer matematiği sevmiyorsa konuları öğrencilerine aktarması mümkün değildir. Öğretmen işini yaparken, dersi anlatırken keyif almalıdır, bu ruh hali öğrencilere çok hızlı şekilde bulaşan bir enerji yaratır. Öğrenmeleri kolaylaşır ve öğretmenin aldığı zevk öğrenciye ilham kaynağı olur.

15- Öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlarlar

Her güne aynı enerji ile başlamaz, hele ki insan ögesinin tamamını kapladığı bir sınıftaysanız. Pozitif ve negatif enerji, sınıfın içerisinde dolaşmaya başladığında herkesi etkisi altına alabilir. Başarılı öğretmen ise bu enerjiyi görüp duruma uygun olarak müfredatını uyarlayabilir. Kitapları kapatıp konuyu bir oyun haline getirmek, bilgiyi bir şarkı sözüne çevirmek, hikayeyi canlandırarak anlatmak gibi yaratıcı çözümler, saniyeler içinde sınıftaki enerjiyi değiştirebilir. Önemli olan ise öğretmenin sınıfının ihtiyaçlarının farkında olmasıdır.

16- Değişimden memnuniyet duyarlar

Değişiklik, beyinde heyecan ve macera duygularını tetikler. Düzen her zaman istikrarı getirse de değişikliklerle ortamı yeniden canlandırmak mümkündür. Sıraların yerlerini, sınıftaki düzeni çok sık olmayacak şekilde değiştirmek gibi basit hamleler hemen etkisini gösterebilir.

17- Yenilikleri keşfetmek için zaman ayırırlar

Teknoloji, eğitim sisteminde büyük faydalar sağlayabilir. Yeni kaynaklar, yeni araçlar ve elbette internet dünyası, öğretmenin ders araçlarıdır. Özellikle de genç neslin bu ilerleme hızına ne kadar çabuk adapte olduğu düşünülünce, yenilikleri takip etmek öğretmenler için son derece önemlidir. Sınıfta teknolojiye, yeniliklere yer açmak, çocukların öğrenme kapasitesini artıracağı gibi onları bekleyen dünyaya da hazırlayacaktır.

18- Öğrencilerine duygusal destek verirler

Öğretmenlik statik bir iş değildir, öğrencilerin bilgiye olduğu kadar duygusal desteğe de ihtiyaçları vardır. İletişim kurarken duygularına hitap edebilmek, onları dinlemek öğretmeni daha fazla dikkate almalarını sağlamaya yardımcı olur.

19- Bilmemekle barışıktırlar

Bir öğretmen, öğrettiği konu ile ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilemeyebilir. Tüm cevaplara sahip olmamak ya da bir konuda yetersiz kalmak her öğretmenin başına gelebilecek olağan bir durum olsa da önemli derecede rahatsızlık yaşamalarına da neden olabilir. Bir sorunun cevabını bilmemek sorun değildir, bunu öğrenip sonraki derste anlatmak da öğrenciler için ilham kaynağı olacaktır.

20- Velilerin eleştirilerinden endişe duymaz

Günümüzde veliler öğretmenleri daha sert şekilde eleştiriyor ve aynı şekilde öğretmenler de ailelerin davranışlarını eleştirebiliyor. Bu iki grubun birbirleri için tehdit olarak algılanmamaları gerekiyor. Veliler, çocukları için en iyisini aradıklarından en ufak hatada ortaya çıkabilirler. Öğretmenlerin bu tür durumlar karşısında savunmaya geçmek yerine ailelerle doğru iletişim kurabilmeleri gerekir ve bu da ancak özgüven duygusunun gelişmiş olmasıyla mümkündür.

21- Sınıflarını eğlenceli ortamlara dönüştürürler

Çocuklar, yaşları itibariyle uzun süre ciddiyetlerini koruyamazlar. Arada ders konularına eğlence katmak, onların gözünde sevgi ve saygı kazanmaya yardımcı olur. Eğitim eğlenceli olabilir, mizah ve oyunlarla desteklenebilir ve bunun için biraz da olsa kitabın dışına çıkmak yeterlidir. En zor konular bile biraz eğlence katarak daha kolay öğrenilebilir hale gelebilir.

22- Bütünü görerek öğretirler

Çocukların öğrenme süreçlerini etkileyen başlıca unsurlar arasında depresyon, stres, kaygı gibi durumlar da yer alır. Her ne kadar ders çok eğlenceli olsa da önemli ailevi sorunlar yaşayan öğrencilere ulaşmak bazen imkansızlaşabilir. Öğrenciyi bir bütün olarak görmek, eğitimin sağlıklı işlemesini sağlayabilir.

23- Öğretmenlerin öğrenim süreci asla bitmez

Ders konuları asla aynı kalmaz, yeni gelişmelerle sürekli değişime uğrarlar ve öğretmen de bunları takip eder. Bir yanda öğretirken diğer yanda öğrenmeye devam ederler ve her yeni bilgiyi nasıl müfredata işleyecekleri konusunda sonsuz bir çalışma sürecinin içindedirler.

24- Kutunun dışına çıkmayı başarırlar

Bir öğretmenin uzak durması gereken kelimelerden biri “asla”dır. Asla kelimesinin içinde yer aldığı her sözcük bir kutudur ve gelişimin önünde engel oluşturur. Çoğu zaman kendi kendimizin en büyük engeli olduğunu fark etmeyiz. Oysa kutunun dışına çıkabilenler başarının kapısını açabilenlerdir.

25- Konularına hakimdirler

Öğretmenin, öğrettiği konu başlıklarına hakim olması gerekir. Ayrıca öğrenimin metodolojisini de bilmelidirler. Bunun için de öğrenmeyi asla bırakmamak, adapte olmak, gelişmek ve takip etmek öğretmenin hayatının temelini oluşturmalıdır.