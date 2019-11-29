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İngiltere'de siyasi kariyeri boyunca sevgilileri ve çocuklarıyla sık sık gündeme gelen Türk kökenli Başbakan Boris Johnson, katıldığı son radyo programında bir kez daha kaç çocuğu olduğu sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Johnson soru üzerine, "Çocuklarımı çok seviyorum ama bu seçimde onlar yarışmıyor, bu nedenle yorum yapmayacağım. Onları siyaset malzemesi yapmayacağım" diye cevap verdi.

Resmi başbakanlık konutu Downing Sokağı 10 Numara'da partneri Carrie Symonds ile birlikte yaşayan Johnson, daha fazla çocuk isteyip istemediği sorusuna ise, "Bu tartışmalara dahil olmayacağım" şeklinde cevap verdi.

Johnson'ın eski eşi Marina Wheeler'dan 4 çocuğu bulunuyor, ancak İngiliz siyasetçinin evlilik dışı ilişkilerden 2 çocuğunun daha olduğu öne sürülüyor.

Daha önce yerel basında çıkan haberlerde, Johnson ve Symonds'un 10 Numara'da yüksek sesle kavga ettikleri, komşularının gürültüden şikayetçi oldukları iddiası, İngiliz Başbakan'ın başını ağrıtmıştı.