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        Haberler Dünya Başbakan Rutte görevi devretti, Başbakanlık Konutu'ndan bisikletiyle ayrıldı | Dış Haberler

        Başbakan Rutte görevi devretti, Başbakanlık Konutu'ndan bisikletiyle ayrıldı

        Hollanda'da geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen seçimleri aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders'ın kazanmasının ardından 223 gün sonra hükümet kurulurken, 2010 yılından beri Başbakanlık görevini üstlenen Mark Rutte, görevini Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'a devretti. Rutte, Başbakanlık Konutu'ndan bisikletle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:08
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        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
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        Hollanda'da seçimlerin aşırı sağ tarafından kazanılmasının ardından 223 gün süren koalisyon görüşmelerinde nihai sonuca ulaşıldı. Geert Wilders dahil olmak üzere koalisyondaki partilerin genel başkanları bakanlık ya da başbakanlık görevini almazken, Başbakan olarak Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof seçildi.

        Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı televizyonda yayınlanan ve işbirliği ihtiyacını vurguladığı bir konuşmayla görevi bıraktı.

        Rutte, "Hollanda'nın eşsiz bir uzlaşma ve sorumluluk alma geleneği var ve bunu sürdürmemiz önemli. Birlikte tek başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

        NATGenel Sekreteri seçilen Mark Rutte, 2010 yılından beri sürdürdüğü Başbakanlık görevini halefi Schoof'a devretti. Halk içinde ve resmi temaslarda birçok kez bisiklete bindiği görülen Rutte, dün de devir teslimin ardından bisikletiyle Başbakanlık Konutu'dan ayrıldı.

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        Yeni hükümetin yapısı

        Yeni hükümet, dört parti tarafından varılan ve göçün kısıtlanması ile AB iltica ve çevre kurallarında istisnalar öngören anlaşmaya sadık kalmak zorunda.

        Schoof ve ekibinin eylül ayına kadar ayrıntılı planlar sunması bekleniyor.

        Avro bölgesinin beşinci büyük ekonomisinin salgın sonrası güçlü yükselişinin geçen yıl resesyonla sona ermesi nedeniyle harcama yapacak fazla alanları olmayacak.

        İşsizlik nispeten düşük kalmaya devam edecek, ancak koalisyon anlaşmasının hükümetin bütçe açığını AB'nin maksimum oranı olan yüzde 3'e yaklaştıracağı tahmin ediliyor.

        Wilders'ın partisi mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.

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