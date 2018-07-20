Basel - St Gallen düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile St Gallen, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St Gallen, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da Basel kazanır 1.25, berabere biter 4.60, St Gallen kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Basel son hafta oynanan Luzern maçında 2-2 berabere kaldı.

St Gallen ise Lausanne Sports karşılaşmasında 0-3 yenildi.

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