Başımız Belada filmi oyuncuları kimler? Başımız Belada filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Gençlik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Köpek Balığı Saldırısı filmine dair detaylar...

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ KONUSU

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana’ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir.

Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert’in Adana’ya gideceğini duyunca, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert’i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.