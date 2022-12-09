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Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

Dünyada bulunan yetişkin kısmın %50'sinin baş ağrısından şikayetçi olduğunu biliyor musunuz? Özellikle baş bölgesinin sol kısmında olan ağrıların birden fazla nedeni olabilir. İşte başın sol tarafında meydana gelen ağrının nedenleri...

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  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    Çalışmayı zorlaştıran, gündelik aktivelerin gerçekleştirilmesini engelleyen baş ağrısı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yetişkin nüfusun en az %47’si son 1 yıl içinde yaşadığı bir durumdur. Peki, başın sol tarafında meydana gelen ağrının sebepleri nedir? Başın sol tarafından gelen ağrı neden olur? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını inceleyelim...
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    MİGREN KAYNAKLI BAŞ AĞRILARI

    Özellikle başın sol tarafında orta ya da yüksek şiddetteki ağrılar migrene yorumlanabilir. Başın zonklamasına sebep olan bu ağrı, göz bölümünden ya da sol boyun tarafından başlayarak yayılabilir. Migren belirtileri arasında şunlar da vardır;

    -Mide bulantısı,

    -Kusma,

    - Sese duyarlılık,

    - Işığa duyarlılık,

    - Baş dönmesi.
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    Migrenin geçmesi 4 saat ile 72 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Migren atağı geçiren bir kişinin, karanlık oda içerisinde dinlenmesi, ışıktan ve sesten uzaklaşması gerekir. Migrenin kesin bir nedeni olmasa da, uzmanların söylemlerine göre; genetik, stres, uyku problemleri ya da hormon değişiklikleri migreni tetikleyebilir. 
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI

    Küme tip baş ağrısı, başın bir tarafında genellikle göz çevresinde şiddetli yaşanan ağrıdır. Bu tip ağrılar genelde 4-12 hafta arasında aralıklı olarak devam eder ve sonrasında yıl içerisinde tekrar etmez. Küme tipi baş ağrısında ağrı başladıktan 5-10 dakika sonra şiddetlenir. Semptomları arasında şunlar vardır;

    - Burun akıntısı,

    - 1 saate yakın sürer,

    - Tek gözde sulanma,

    - Kızarıklık.
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    Küme tipi baş ağrıları genelde her gün aynı saatte olur. Bahar aylarında daha sık görülen bu tip bir ağrı, genellikle 20-50 yaş arası insanları etkiler ve bunların %80'i erkektir. 
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    SERVİKOJENİK BAŞ AĞRILARI

    Bu tip baş ağrılarının altında boyun zedelenmesi, artrit, boyun yaralanmaları yatıyor olabilir. Boyundan başlayan ve tüm yüze doğru yayılan bu ağrılar, göz, boyun, omuz ve kol çevresinde ağrı meydana gelmesine neden olabilir. Diğer semptomlarının arasında;

    - Işığa duyarlılık,

    - Sese karşı hassasiyet,

    - Mide bulantısı yer alabilir.
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    VASKÜLİT

    Kan damarı iltihaplanmasından kaynaklanan vaskülit ağrılar, temporal arterit olarak adlandırılabilir. Genellikle 50 yaş üzeri kişilerde görülen bu rahatsızlık, en az 5 dakika boyunca ağrıyla geçer. Diğer semptomları ise şu şekildedir;

    - Ani görme kaybı,

    - Gözün arkasında ağrı,

    - Başın bir bölümünde ağrı,

    - Yemek yerken hissedilen ağrı,

    *Eğer tedavi edilmezse görme kaybına sebep olabilir. 
  • Başınızın sol tarafı neden ağrıyor biliyor musunuz? İşte sol taraftan gelen baş ağrısının nedenleri...

    BEYİN ANEVRİZMASI

    Beyindeki kan damarlarında bulunan zayıf bir noktaya denilen beyin anevrizması, yırtılmadığı sürece belirti vermez. Eğer yırtılırsa hayati tehlike ortaya çıkabilir. Bu durumda ani ve şiddetli bir ağrı olur ve kafaya sert darbe almış gibi hissedilir. Belirtileri arasında;

    - Boyunda ağrı,

    - Boyunda sertlik,

    - Mide bulantısı,

    - Işığa duyarlılık gözlenebilir.

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