Çalışmayı zorlaştıran, gündelik aktivelerin gerçekleştirilmesini engelleyen baş ağrısı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yetişkin nüfusun en az %47’si son 1 yıl içinde yaşadığı bir durumdur. Peki, başın sol tarafında meydana gelen ağrının sebepleri nedir? Başın sol tarafından gelen ağrı neden olur? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını inceleyelim...