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Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

Ciltte ve özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceler bazı hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. Aslında akneleri çok hafife almamak ve kendimizde gördüğümüz herhangi şüpheli bir durumda uzman doktora danışmamız gerekiyor. İşte bu aknelerin bir belirti olarak kendini gösterdiği o hastalık...

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  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    Ciltte çıkan, yüz bölgesinde çıkan sivilceler kişinin hayatını olumsuz yönde etkilerken, psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Fiziksel sağlığı etkilemesinin yanında aslında aknelerin altında başka hastalıklar da yatabiliyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, akne problemi olan 454 yetişkinin yüzde 85'inin kadın olduğu gözlemlendi. 
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    Ciltte aşırı yağ ve bakteri bulunması sivilce oluşumuna neden olabilir. Yüz bölgesindeki sivilceler yağın ve ölü deri hücrelerinin kök tüylerini tıkaması ile meydana gelir. Tıkanan bu kökler, iltihaplanma ve enfeksiyonu ortaya çıkararak sivilcelenmeyi arttırır. Fakat yetişkinlerde çıkan sivilcelerin altında başka nedenler yatıyor olabilir. Örneğin tiroid akne oluşumunda başı çekmektedir. Evde yapabileceğiniz ufak bir test ile tiroidiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz.
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    TİROİD NEDİR?

    Tiroid, bir kişinin boynunun arkasında bulunan bir bezdir. Tiroidin temel rolü, bir kişinin metabolizmasını kontrol eden hormonları salgılamaktır. 
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    EVDE TİROİD TESTİ

    American Association of Clinical Endocrinology'e göre, tiroid sorununuz olup olmadığını kontrol etmenin yolları arasında bir bardak su içerken kendinizi gözlemlemek bulunuyor. Eğer suyu yutarken boynunuzun herhangi bir yerinde şişkinlik ya da çıkıntı oluyorsa bir doktora görünmeniz tavsiye ediliyor.
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    TİROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Tiroid belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

    Çarpıntı

    Yüksek tansiyon

    Terleme

    Sinirlilik

    Huzursuzluk

    Sıcak ve nemli deri

    Sıcağa tahammülsüzlük

    Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)

    Ellerde titreme

    Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

    Derinin incelmesi

    Geçmeyen ishal

    Göz bulguları (gözlerde büyüme)

    Parlak ışığa duyarlılık

    Uykusuzluk

    Adet düzensizliği, adet görememe

    Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

    Tiroid hormonlarının az çalıştığı hipotriodi belirtileri şunlardır:

    Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık

    Depresif bir hal ve mutsuzluk

    Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

    Ellerde ve ayaklarda ödem

    Terlemenin azalması

    Ses kısıklığı

    Kabızlık

    Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

    Unutkanlık, konsantrasyon azalması

    Erkelerde ergenlik gecikmesi

    Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu

    Bunların dışında hastalar tiroid bezinin büyüdüğü durumlarda boyunlarında şişlik fark edilebilir.

    **Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmenizi öneririz.**
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    TİROİD NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Tiroit bezlerinin tedavisi hastalığın türüne göre değişiklik göstermektedir. İlaç tedavisi ile hormonların düzeltilmesi sağlanabilirken, yetmediği durumlarda radyoaktif iyot tedavisi ya da cerrahi operasyon uygulanabilir.
  • Basit bir sivilce deyip geçmeyin çünkü bu hastalığın ilk belirtisi! Tüm metabolizmayı olumsuz etkiliyor!

    TİROİD TANISI NASIL KOYULUR?

    Tiroit belirtileri ile giden hastaya ilk olarak hekim tarafından boyun bölgesine elle muayene yapılır. Daha sonra kan testi istenir ve vücuttaki TSH, T3, T4 ve gerekirse tiroid otoantikorlarına bakılır. Tiroid bezinin yapısını ve nodül varlığını görmek için tiroid ultrasonografisi ve sintigrafisi çekilir. Nodüllerle ilgili daha ayrıntılı inceleme için iğne biyopsisi uygulanabilir.

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