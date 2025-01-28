DİZİ KARAKTERLERİ

Ezgi Mola - Nehir Alsoy

Daha 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen ve bir süre sonra babası da ölen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Nehir için aile kavramı çok önemlidir. Kendisinin yaşayamadığı mutlu aile hayatını çocuklarına vermek en büyük hayalidir ve hatta bu yüzden çocukları doğduğunda çok sevdiği mesleği olan avukatlığa da ara vermiştir.