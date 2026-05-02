        Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman, nerede çekildi?

        Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Başka Bir Sen filmi, 2 Mayıs Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yantını haberimizde derledik. İşte Başka Bir Sen filminin konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:23
        Başka Bir Sen filminin konusu

        Başka Bir Sen filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, hayat yolunda bir türlü şansını bulamayan Mümtaz ile bir kazanın ardından her gün başka bir bedende uyanan Derya'nın hikayesini konu ediniyor. Başrollerini Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Peki, "Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        BAŞKA BİR SEN KONUSU NEDİR?

        Mümtaz, kırklı yaşlarının başında, hayatı bir türlü rayına oturmayan, yalnız ve talihsiz bir adamdır. Mümtaz’ın yolu, yine kötü bir gün yaşadığı sırada, Derya ile kesişir. Ancak bu tesadüf, ikisinin de sonunu hazırlar. Geçirdikleri kazanın ardından tanışan bu iki kişi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeder. Mümtaz, o tuhaf günü hayatının son günü sanırken, işler hiç de öyle gelişmez. Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün ölecek başka insanların bedeninde bambaşka bir kişi olarak bir “son gün” daha yaşamaktadır. Üç yıl sonra, bir ödül töreninde yolu güzel bir kadınla kesişir. Ancak bilmediği şey, bu kadının, kazada birlikte öldüğü Derya olduğudur. Derya da Mümtaz gibi, üç yıldır her gün başka bir bedende uyanmaktadır.

        BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Giray Altınok

        Ezgi Mola

        Kerem Özdoğan

        Şükran Ovalı

        Nevra Serezli

        Cihat Tamer

        Deniz Cengiz

