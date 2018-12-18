Polis yüzlerce görüntüyü inceledi

Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin il merkezinde devlet kurumlarında üst düzey yöneticilerin de içinde bulunduğu bir çok vatandaşın T.C. kimlik numaralarını ele geçirdiğini ve bu kişiler adına psikiyatri hekimlerinden sağlık raporları çıkarttığını belirledi. Hastane, aile hekimlikleri ve eczanelere ait yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini belirledi.



Çıkarttıkları sağlık raporları ile uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki ilaçları alarak piyasaya pazarladıkları öne sürülen Şuayip D., eşi Duygu D., T.D. ve A.D. vatandaşlar adına yazdırdıkları ilaç kutuları, suçta kullandıkları belgeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiden Şuayip D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, eşi Duygu Y. adli kontrol şartıyla, diğer iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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