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        Haberler Gündem İstanbul Başkan İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması! | Son dakika haberleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması!

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yıllarda gündemden düşmeyen İstanbul'daki taksi sorununun çözümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan İmamoğlu, "İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:46
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        Başkan İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması!
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununu çözmeye yönelik önemli adımlar atıldığını duyurdu. Başkan İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın ki UKOME toplantısına dikkat çekti.

        Taksi sayısını arttırmayı da amaçlayan yeni sistemle ilgili açıklamasında Başkan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

        "HAYIRLI KARARLAR ÇIKACAĞINI UMUT EDİYORUM"

        "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum."

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #yerel haberler
        #istanbul
        #Ekrem İmamoğlu
        #taksi
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