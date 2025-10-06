Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'ı çıldırtan denetim: Annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?
Gaziantep'te, bir gıda fabrikasına yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Tarihi geçmiş ve bozulmuş, mide bulandıran gıda ürünleri, denetime bizzat katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı çileden çıkardı. Başka Yılmaz, işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" diye sordu
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda fabrikasına yönelik şok denetim yaptı.
Ekiplerin şok denetiminde ortaya çıkan şok görüntüler ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı çilden çıkardı.
Yapılan denetimlerde ise gıda fabrikasında bidonlar içerisinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü pes dedirtti.
Fabrikada hijyen koşullarının da tamamen yok sayılması Başkan Umut Yılmaz ile denetime katılanları şoke etti.
Gördüğü manzara karşısında çileden çıkan Yılmaz, firma yetkilisine tepki gösterdi. Başkan Yılmaz'ın, küflenmiş, bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünleri göstererek, "Bunları annene yedirir misin? Çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ve fabrika sahibinin de "Tabii ki hayır" yanıtı ise pes dedirtti.
Gördüğü manzara sosyal medya hesabından da tepki gösteren Yılmaz, "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler. Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.