AA

Emniyet ekipleri, Didim İlçe Tapu Müdürlüğünde, yurt dışında yaşayan A.M'ye ait evi, sahte belgelerle satmaya çalışan dolandırıcılar olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, operasyonda A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramalarda, ev sahibi A.M'ye ait vesikalık fotoğraflar, bu kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile taklit imza için deneme yapılmış not defteri ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.