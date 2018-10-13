Ankara'nın başkent oluşunun 95’inci yılı ve 5-13 Ekim "Uluslararası Başkent Ankara Haftası" şehir genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor. Anadolu Ajansı'nın arşivinde yer alan eski Ankara fotoğrafları, günümüzdeki haliyle derlendi
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1930'lu yıllarda ve günümüzde çekilen Ulus'taki Ankara Palas binası.
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1979 yılında ve günümüzde çekilen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
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1960 yılında ve günümüzde çekilen İsmet İnönü Bulvarındaki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binası.
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1982 yılında ve günümüzde çekilen Kocatepe Cami.
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1973 yılında ve günümüzde çekilen İstanbul Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinin kesiştiği kavşak.
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1981 yılında ve günümüzde çekilen Adnan Saygun Caddesinden İbni Sina Hastanesi yerleşkesi
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1950 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki TRT Ankara Radyo Evi binası.
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1950 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki TRT Ankara Radyosu binası.
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1975 yılında ve günümüzde çekilen Ulus Meydanı.
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1971 yılında ve günümüzde çekilen Ulus'taki TBMM ikinci meclis binası.
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1967 yılında ve günümüzde çekilen Adnan Saygun Caddesinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi.
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1973 yılında ve günümüzde çekilen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı.
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1975 yılında ve günümüzde çekilen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı.
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1970'li yıllarda ve günümüzde çekilen Hipodrum Caddesi'ndeki Ankara Garı.
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1930 yıllları ve günümüzde çekilen Ulus Meydanı.
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1982 yılında ve günümüzde çekilen Gazi Mustafa Kemal Bulvarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı.
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1945 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi yerleşkesi.
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1978 yılında ve günümüzde çekilen Ziya Gökalp Caddesi.
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1975 yılında ve günümüzde çekilen Ulus'taki Merkez Bankasının ilk binası.
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1973 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki Opera binası (solda).
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1979 yılında ve günümüzde çekilen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı.
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1975 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği yerleşkesi.
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Anadolu Ajansı'nın arşivinde yer alan eski Ankara fotoğrafları, günümüzdeki haliyle derlendi. 1973 yılında ve günümüzde çekilen 1011 Kavşağı.
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1976 yılında Milli Müdafa Caddesinde yer alan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü binası, günümüzde yerini Adalet Bakanlığı ek binasına bıraktı.
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1973 yılında ve günümüzde çekilen Botonik Parkı.
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1975 yılında ve günümüzde çekilen Atatürk Bulvarındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği yerleşkesi.
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