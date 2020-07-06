İHA

Kaza saat 02.00 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre Buhara Caddesi'nde 06 BPB 082 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Bağcı, önünde seyir eden otomobili sollamak isterken karşı şeritten gelen 06 KA 2128 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 KA 2128 plakalı otomobil, 06 HA 0451 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri 06 BPB 082 plakalı otomobil içinde sıkışan Muzaffer Bağcı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, sıkışan otomobilden çıkarılan Muzaffer Bağcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İHA'nın haberine göre; Bağcı’nın ise cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.