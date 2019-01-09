Alınan bilgiye göre, Keçiören Sanatoryum Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken Berkay Bulut idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken alkollü olduğu iddia edilen aracın sürücüsü kendisini güçlükle dışarı attı. AA'nın haberine göre; bu sırada olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı otomobilin yandığını görünce bir yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarak alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan her iki aracın sürücüsünü ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

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