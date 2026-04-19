Başkentte Alzheimer ve demans hastaları için 100 takip cihazı dağıtıldı

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yaklaşık 100 hasta takip cihazına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Takip cihazları sayesinde Alzheimer ve demans hastalarının konum bilgileri anlık olarak izlenebilecek, olası kaybolma durumlarında ise hızlı müdahale sağlanabilecek. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de hasta yakınlarının üzerindeki kaygının azaltılması hedefleniyor.

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, takip cihazlarının hastaların güvenli yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Alzheimer ve demans hastalarının yalnızca bireyi değil aynı zamanda aileyi ve toplumu da etkileyen en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğuna işaret eden Yavuz, "Hastalığın ilerleyen evrelerinde yön bulma kaybı ve unutkanlık nedeniyle hastamızın kaybolma riski ciddi bir güvenlik sorunudur. İşte tam da bu noktada devreye giren takip cihazları sayesinde hastalarımızın bilgileri anlık olarak izlenebilecek, acil durumlarda hızlı müdahale edebileceğiz. Bu projeyle hedefimiz, hastalarımızın güvenliğini sağlamak, ailelerin üzerindeki psikolojik sorunların yükünü hafifletmek ve bir nebze de olsun onlara destek olmak, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektir." diye konuştu.

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı Özlem Bizpınar Munis ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Takip cihazını teslim alan hasta yakını Mehmet Bardak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje bizim için çok kıymetli. Bugün verilen bu cihazlar sadece bir takip aracı değil, bizim için huzur, güven ve umut demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.