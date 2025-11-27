Başkentte kadın cinayeti! Başından vurdu!
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Başkentte yaşanan olayda F.Y. adlı saldırgan, kız arkadaşı Nurselen G.'yi başından vurarak öldürdü. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı
Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu. F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.