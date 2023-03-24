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Basketbol'da bu haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 22. haftadan ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş maçı ile 24. hafta müsabakaları oynanacak

Basketbol'da bu haftanın programı!
AA

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

25 Mart Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet Arena)

20.30 Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

26 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

27 Mart Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING KADINLAR BASKETBOL LİGİ

25 Mart Cumartesi:

14.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Başakşehir)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş (Servet Tazegül)

26 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor (Servet Tazegül)

17.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

19.30 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Naim Süleymanoğlu)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

24 Mart Cuma:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

25 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kepez Turgut Özal)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Akran Gemlik Basketbol (Bodrum)

26 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Finalspor-Depomaxx Haremspor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji DS Energy (BJK Emlakjet Arena)

27 Mart Pazartesi:

18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Semt 77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

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