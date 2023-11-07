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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Lassa evinde mağlup!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa sahasında ağırladığı Cholet Basket'e 91-80 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:54
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        Darüşşafaka Lassa evinde mağlup!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Fransa'nın Cholet Basket takımına 91-80 mağlup oldu.

        Salon: Volkswagen Arena

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

        Darüşşafaka Lassa: Allman 13, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 3, Timma 14, McCormack 8, Abdur-Rahkman 14, Can Korkmaz 14, Jones 5, Muhsin Yaşar 6, Pandi

        Cholet Basket: Blakes 5, Sako 4, Jones 10, Goudou-Sinha 17, Hruban 16, De Sousa, Ayayi 13, Nzekwesi 14, Salaun 9, Campbell 3

        1. Periyot: 18-26

        Devre: 42-46

        3. Periyot: 56-70

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