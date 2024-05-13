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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:20
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        Potada play-off eşleşmeleri belli oldu!
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        Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlandı.

        Bu müsabakanın ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşmalar 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

        Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

        A.Efes - Türk Telekom

        Pınar Karşıyaka - Galatasaray

        Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor

        Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor

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