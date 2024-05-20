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        Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı açıklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maç programı açıklandı. Üç galibiyete ulaşan takımların finale yükseleceği yarı final etapları 29 Mayıs'ta başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:46
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        Basketbol'da yarı final programı açıklandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final müsabakalarının programı belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşan takımların play-off finaline yükseleceği yarı final etabının programı şu şekilde:

        1. Maçlar:

        29 Mayıs Çarşamba:

        20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

        30 Mayıs Perşembe:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

        2. Maçlar:

        31 Mayıs Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

        1 Haziran Cumartesi:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

        3. Maçlar:

        2 Haziran Pazar:

        20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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        3 Haziran Pazartesi:

        20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

        4. Maçlar (Gerekirse):

        4 Haziran Salı:

        20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

        5 Haziran Çarşamba:

        20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

        5. Maçlar (Gerekirse):

        6 Haziran Perşembe:

        20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

        7 Haziran Cuma:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

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