        Haberler Bilgi Spor Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague 19. hafta maçında Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk oluyor. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Baskonia - Fenerbahçe Beko mücadelesinin tarihi ve maç saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak Barcelona'yı 72-71'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 02.01.2026 - 19:20 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:20
        1

        Baskonia - Fenerbahçe Beko basket maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksiği bulunan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 6. sırada bulunuyor. Rakibi Baskonia ise, 18 maçta 6 galibiyet, 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Peki, "Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı 2 Ocak Cuma günü saat 22:00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Buesa Arena'da oynanacak mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

        4

        SON ŞAMPİYON HAFTAYA 6. SIRADA GİRDİ

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 mağlubiyet alarak 1 maç eksiği ile haftaya 6. sırada girdi.

        5
