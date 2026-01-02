Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 19. hafta maçında Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk oluyor. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Baskonia - Fenerbahçe Beko mücadelesinin tarihi ve maç saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak Barcelona'yı 72-71'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...
Baskonia - Fenerbahçe Beko basket maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksiği bulunan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 6. sırada bulunuyor. Rakibi Baskonia ise, 18 maçta 6 galibiyet, 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Peki, "Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı 2 Ocak Cuma günü saat 22:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Buesa Arena'da oynanacak mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.