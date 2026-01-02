Baskonia - Fenerbahçe Beko basket maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Bir maçı eksiği bulunan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 6. sırada bulunuyor. Rakibi Baskonia ise, 18 maçta 6 galibiyet, 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Peki, "Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...