Başsavcılık'tan Afyon'daki olayla ilgili açıklama

Çay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Afyon'da meydana gelen olay hakkında açıklama yapıldı.



Açıklamada olayın oluş şekliyle ilgili, "Müessif olay, 24.04.2019 tarihi gece saat 01:00 sıralarında gerçekleşmiştir. Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç ile suça sürüklenen çocuk B.K tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır. Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K’ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır" denildi.



Şüphelilerin olay gecesi gözaltına alındığı bildirilirken, Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile şüpheliler B.M.Ç ve Y.Ç'nin tutuklandığı, B.K'nın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı açıklandı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin iddianame hazırlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Olaya ilişkin şüpheliler ve ssç hakkında Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cebir, tehdit veya Hile kullanılmak suretiyle Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet Etme, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Mala Zarar Verme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından hazırlanan iddianame Çay Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Ayrıca elde edilen deliller sonucu şüpheli Y.C hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Atatürk’ün manevi Hatırasına Hakaret ve müstehcenlik suçlarından ayrıca soruşturma yürütülmektedir."