Başsavcılıktan dolandırıcılık uyarısı: Hesabını kullandıran da şüpheli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığı belirtildi. Dolandırıcıların, sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve deepfake teknolojileri kullanarak mağdurları kandırdığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle maddi kazanç vaadiyle kandırılan gençlerin banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının, çoğu zaman farkında olmadan ağır ceza soruşturmalarına dahil olmalarına neden olduğu vurgulandı.

'HESABI KULLANMAK İÇİN KULLANILAN KLASİK YALANLAR'

Açıklamada, bir kişinin kendi adına açılmış banka hesaplarını, elektronik ödeme kuruluşu hesaplarını ya da kripto varlık hesaplarını yasal olmayan bir kullanım olacağını bilerek veya bilmeden başkalarına kullandırmasının suç teşkil ettiği vurgulandı. IBAN bilgisinin paylaşılması, banka kartı veya mobil bankacılık bilgilerinin kullandırılması da bu kapsamda değerlendirildi. Dolandırıcıların ‘hesabım blokeli’, ‘sadece 1-2 gün kullanılacak’, ‘hesap senin ama sorumluluk bende’, ‘yaptığım iş yasal’, ‘yakalanan olmadı’ gibi ifadelerle hesap temin etmeye çalıştıkları kaydedildi.