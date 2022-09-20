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Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır YAPI KREDİ WORLD ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MARKA Konferansı, bu yıl da birbirinden önemli konukları ağırlamaya ve adından söz ettirecek projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hayatın her alanına dokunan yapısıyla farklılaşan MARKA 2022’nin teması, özellikle pandemi sonrası dönemde, tüm iş yapış şekillerinin en baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak ‘remastered’ olarak belirlendi. Yakın geleceğe ait öne çıkan tüm değerleri ve trendleri işleyen, yaşamın her noktasından seçilmiş örmek hikayeleri aktaran, birbirinde ilgi çekici konu başlıklarının yer aldığı Türkiye’nin en etkili fikir platformu olarak nitelendirilen MARKA Platformu, kendisini de güncel değerler ve son teknolojiyle yeniden tasarlayarak katılımcılara yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

MARKA Platformu’nun bu yılki etkinlikte hayata geçireceği sosyal sorumluluk projesi ve diğer projelerle ilgili basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla Bebek Otel by The Stay’deki Dragon Restaurant’da düzenlenen tanıtım davetinde konuşan Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, iki yıl aradan sonra gerçekleştirecekleri ilk MARKA Konferansı’nda katılımcılara, pandemi döneminde hız kazanan teknolojik gelişmeleri yakından görüp günlük hayatlarında etkin şekilde kullanmalarının önünü açacak bir deneyim sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Yürekli Şengör, “Teknolojiyle çözüm ürettiğimiz tüm projelerde her zaman önceliklendirdiğimiz gibi duygu ve düşünce bütünlüğüne katkı sağlayan bir anlayışla hazırlanıyoruz. Bu yıl da son teknolojinin bize sağladığı alanlarda duyguları, değerleri açığa çıkaran anlam yüklü deneyimler katılımcılarımızı bekliyor” diye konuştu.

Bu yılki etkinlikte katılımcıların sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını yaratıcılıkla kesiştiren projeleri deneyimleme imkânı bulacaklarını belirten Yürekli Şengör, etkinliği bundan sonraki yıllarda Metaverse üzerinden de yapmayı planladıklarını kaydetti.

"KARBON AYAK İZİ EN DÜŞÜK ETKİNLİK"

2018 yılında ‘Sıfır Atık Konferans Salonu’ uygulamasını başlatarak iş dünyasına bu alanda öncü olan MARKA Platformu, bu yıl sürdürülebilirlik konusunda çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak. Platform, MARKA 2022’nin bu yıl düzenlenen ‘karbon ayak izi en düşük iş etkinliği’ olmasını hedefliyor.

AR DENEYİMLİ ÇOCUK KİTABI

MARKA 2022, bu yıl dünyaca ünlü sanatçı Halil Altındere ile örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor. Çocuklarda çevre ve spor bilincini geliştirmek amacıyla ünlü atlet Ahmet Uysal’ın gerçekleştireceği ‘Dünya Maratonu Meydan Okuması’ koşusundan esinlenerek hazırlanan ve yazar Süreyya Evren tarafından kaleme alınan ‘Dünya İçin Koşan Adam’ adlı çocuk kitabı, konferans katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kitapta yer alan görseller, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi aracılığıyla cep telefonları üzerinden gerçek dünyaya da taşınacak. Altındere’nin, kitap için hazırladığı 7 görselden oluşan videonun NFT versiyonları konferansta satışa sunulacak. Satıştan elde edilecek tüm gelir ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.

METAVERSE KONFERANS DENEYİMİ: MARKALAND

MARKA Platformu, önümüzdeki dönemde MARKA Konferanslarını ‘MARKAland’ adını verdikleri Sanal Evren’de düzenlemeyi planlıyor. MARKA 2022’nin açılışında katılımcılara, MARKAland’e giriş bileti olarak kullanılacak ücretsiz NFT’ler dağıtılacak. Etkinliğin açılışında her katılımcı için MetaMask uygulaması üzerinden kripto cüzdan oluşturulacak. Ardından ünlü sanatçı Hamza Kırbaş’ın imzasını taşıyan NFT’ler bu kripto cüzdanlara yüklenecek. NFT’ler, Türkiye’deki blok zincir ekosisteminde yer alan bireyleri ve projeleri bir araya getiren ve gelişimlerini teşvik eden merkeziyetsiz otonom çatı yapı Layka DAO’nun destekleriyle hazırlanacak.

YAPAY ZEKA TABANLI NETWORK

MARKA 2022’de hayata geçirilecek bir diğer proje de Boston merkezli Türk girişimi EKOS.AI ile yapılan iş birliği sayesinde geliştirilen MARKA topluluğu. Yapay zekâ teknolojisini kullanan uygulama iş profesyonellerine hedef odaklı, etkileşimi yüksek, demokratik bir network deneyimi yaşatacak.

MARKA Platformu, bu iş birliği ile online ortamda kendi komünitesini kuracak. Katılımcılar konferans öncesinde alacakları e-mail daveti ile uygulamaya üye olabilecek. Uygulamaya giren kişi, profil seçeneklerini tıklayıp, paylaşmak istediği profesyonel bilgilerini, ilgi alanlarını belirterek 3 dakikadan kısa sürede üyelik işlemlerini tamamlayacak.

Etkinlik esnasında yapay zekâ üyelerin ilgi alanları ve profesyonelliklerine göre bir eşleme yaparak doğru kişileri bir araya getirecek. Ayrıca katılımcılar uygulama aracılığıyla etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında iş hedefleri doğrultusunda birbirlerinden haberdar olacak, sosyalleşecek ve birbirleriyle diyalog kurabilecek.

Uygulama kullanıcıları, MARKA topluluğu içinde kendi hedeflerine uygun daha küçük alt etkileşim grupları yaratabilecek. Üyeler birbirlerine istek gönderme ve kabul etme yöntemiyle, ardından da mesaj ve online toplantı yoluyla iletişime geçebilecekler.

Katılımcılar yüz yüze diyalog kurdukları diğer uygulama kullanıcılarıyla uygulama üstünden iletişimi devam ettirmek isterlerse birbirlerinin QR code’larını telefonlarına okutarak onları kendi MARKA komünitelerine dahil edebilecekler.

MARKA Platformu, sağlanan serbest sosyal etkileşimin ötesinde uygulamanın tüm üyelerine yıl boyunca içerik paylaşımlarıyla destek verecek.

70'İN ÜZERİNDE KONUŞMACI

Bu yıl ‘cesaret, yenilenme ve farklılaşmadaki’ öncülüğünü mekân anlayışına da taşıyan MARKA Platformu, MARKA 2022’yi İstanbul’un kültürel ve tarihi hazinelerinden birisinin yeniden yaşam bulduğu ‘Tersane İstanbul’da düzenleyecek.

İki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirecek olan etkinlikte, dünyadan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı ve konuşmacı sahne alacak.